Küba'daki Yakıt Krizi Otelleri Kapatıyor
Dünya

Küba'daki Yakıt Krizi Otelleri Kapatıyor

Küba'daki Yakıt Krizi Otelleri Kapatıyor
08.02.2026 10:19
Küba'nın yakıt krizi nedeniyle oteller kapatılmaya başladı. Yeni planlar ve düzenlemeler yapılıyor.

KÜBA'da uzun süredir devam eden yakıt krizi nedeniyle bazı otellerin kapatılmaya başlandığı bildirildi.

Küba Başbakan Yardımcısı Oscar Perez-Olivia, ülke genelinde etkili olan yakıt krizi nedeniyle enerji tüketimini azaltmak, turistik tesisleri daha verimli kullanmak ve devam eden turizm sezonundan azami ölçüde yararlanmak amacıyla bir plan hazırlandığını açıkladı. Perez-Olivia, Küba basınına yaptığı değerlendirmede, özel şirketlerin kendi yakıtlarını ithal edebilmesi için prosedürlerin kolaylaştırılacağını vurgulayarak, "Bazı bankaların çalışma saatleri yeniden düzenlenecek. Havana Uluslararası Kitap Fuarı gibi kültürel etkinlikler ise ikinci bir duyuruya kadar ertelendi" dedi.

Ulaştırma Bakanı Eduardo Rodriguez de iç ve dış hat uçuşlarının devam edeceğini, havaalanları ile limanların faaliyetlerini sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: DHA

Dünya

Küba'daki Yakıt Krizi Otelleri Kapatıyor
