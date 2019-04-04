Son Dakika Haberleri: Küba Kağıt Sıkıntısından Gazete Sayfalarını Azaltıyor

Küba Kağıt Sıkıntısından Gazete Sayfalarını Azaltıyor

41 dakika önce

Küba hükümeti, ülkedeki kağıt sıkıntısı nedeniyle devlete ait en az 6 gazetenin sayfa sayısının azaltılacağını duyurdu.

Küba Kağıt Sıkıntısından Gazete Sayfalarını Azaltıyor, System.String[]
Küba hükümeti, ülkedeki kağıt sıkıntısı nedeniyle devlete ait en az 6 gazetenin sayfa sayısının azaltılacağını duyurdu.

Hükümet, ülkedeki gazete kağıdı sıkıntısının, en az 6 gazetenin sayfa sayısı ve basım günlerinde değişikliğe gidilmesine neden olduğunu belirtti.

Küba Komünist Partisi yayın organı Granma gazetesinden yapılan açıklamada, aralarında Granma'nın da olduğu birçok gazetenin çarşamba ve cuma günleri sayfa sayısını 16'dan 8'e düşüreceği bildirildi.

Granma, söz konusu değişikliğin nedenini, "ülkede gazete kağıdının teminindeki zorluklar" olarak niteledi.

Bu arada, Juventud Rebelde gazetesinin de artık cumartesi günleri basılmayacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:57 Kaynak: AA

Hükümet, Granma, Küba, Güncel
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