Üye Girişi
KUBAT, HAYRANININ YILLARDIR KURDUĞU HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika

KUBAT, HAYRANININ YILLARDIR KURDUĞU HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİ

25.01.2022 09:58

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Kubat, Ordu'da sahne aldı.

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Kubat, Ordu'da sahne aldı. Birbirinden güzel türküleri seslendiren Kubat, hem duygulandırdı hem de coşturdu. Kendisiyle aynı sahneyi paylaşmanın yıllardır hayalini kuran Serap Eren'in (35) hayalini gerçeğe dönüştüren usta sanatçı, hayranıyla aynı sahnede 'Ela Eyvah' türküsünü seslendirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, 'Ordu Kültür Sanat Etkinlikleri' kapsamında Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Kubat, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu konserde hayranları, sevilen sanatçının parçalarına eşlik ederken, kimi zaman hayranlar hareketli parçalar eşliğinde oyun oynadı, kimi zaman ise eserlerin duygusuyla hüzünlendi. Yaklaşık iki saat süren konserde Kubat, kendisine sosyal medyadan ulaşan hayranı Serap Eren'in, yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirdi. Hayranının kendisiyle türkü söyleme isteğini geri çevirmeyen usta sanatçı, hayranıyla birlikte 'Ela Eyvah' türküsünü seslendirdi. İkilinin düeti salonu dolduran vatandaşlar tarafından alkış aldı. Türkünün ardından hayranına teşekkür eden Kubat, 'Sevgili Serap'ın hayalini gerçekleştirmiş olmaktan inanılmaz mutluyum' ifadelerinde bulundu.

Konserde, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Kubat'a çiçek ve belediye tarafından üretimi yapılan Kyble Çikolatası takdim etti. Konser, usta sanatçının hayranlarının istek şarkılarını seslendirmesinin ardından sona erdi.

'KUBAT İLE BİRLİKTE AYNI SAHNEDE OLMAK AYRI BİR HEYECAN VERDİ'

Konserin ardından usta sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan Serap Eren, duygularını dile getirerek, en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Kubat'ı çok sevdiğini ve Ordu'da konser vereceğini öğrenmesinin ardından ünlü sanatçıya sosyal medyadan ulaşarak hayalini anlattığını belirten Eren, 'Ben 2 yıldır pandemi nedeniyle çocuklarımla birlikte evden dışarı çıkmadım. Kubat'a karşı çok büyük bir sevgim var. Türkülerini çok seviyorum. Onun geldiğini duyunca artık pandemi kurallarını yıkıp gelmek istedim. İnstagram'dan kendisine ulaştım. Türküyü birlikte söylemek istediğimi yazdım. Sağ olsun kırmadı beni. O da olumlu cevap verdi. Sahneye çok yabancı biri değilim. Konservatuar öğrencisiydim. İllaki oraya çıktığınız zaman heyecanlanıyorsunuz. Hiçbir şey hissetmedim diyemeyeceğim. Hiçbir şey duymadım, farkında değilim. Orayı hatırlamıyorum. Kubat ile birlikte aynı sahnede olmak ayrı bir heyecan verdi. Bu benim gerçekten en büyük hayalimdi. Türkü adına bir şey yapabilmek, bir şey söyleyebilmek, özellikle Kubat ile olması çok iyi oldu benim için. En büyük hayalimden birisini gerçekleştirdim' diye konuştu.

KUBAT, HAYRANININ YILLARDIR KURDUĞU HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİ
KUBAT, HAYRANININ YILLARDIR KURDUĞU HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİ
KUBAT, HAYRANININ YILLARDIR KURDUĞU HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİ

YORUMLAR
500

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziği, Kubat, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUBAT, HAYRANININ YILLARDIR KURDUĞU HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika


Fatma Girik tüm mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı! Fatma Girik tüm mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!         
09:56
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Vali Yerlikaya açıkladı: "5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ettik, 3 bin 180 hemşehrimizi otellere yerleştirdik" Vali Yerlikaya açıkladı: "5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ettik, 3 bin 180 hemşehrimizi otellere yerleştirdik"         
02:03
İBB Başkanı İmamoğlu, 3 ilçe sayıp "Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı" diyerek uyardı İBB Başkanı İmamoğlu, 3 ilçe sayıp "Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı" diyerek uyardı         
23:54
Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi         
17:41
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03
AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek         
13:47
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39

Son Dakika Haberleri
09:56 Fatma Girik tüm mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!
09:47 Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat!
09:47 Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim
09:43 Özerman'dan iddia: Azra, Kıvanç'ın gay olduğunu ima etti, canından bezdirdi
09:41 İstanbul'daki köprüler özel araç geçişine kapatıldı: Köprülerden karşıya geçilemiyor!
09:27 Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da gündüz yağış beklenmiyor, akşam saatlerinde kar yeniden yüzünü gösterecek
09:18 Ev sahipleri ve kiracılar arasında kriz büyüyor! Mahkeme salonları doldu taştı
02:02 Vali Yerlikaya açıkladı: "5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ettik, 3 bin 180 hemşehrimizi otellere yerleştirdik"
07:50 Bakan Koca duyurdu: UMKE ekipleri şehrin farklı noktalarında görevlendirildi
08:30 Eminönü'nde büyük vurgun! Kasa hırsızları tarihi handaki 30 dükkana girdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 10:11:29. #1.11#
SON DAKİKA: KUBAT, HAYRANININ YILLARDIR KURDUĞU HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement