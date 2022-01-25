KUBAT, HAYRANININ YILLARDIR KURDUĞU HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Kubat, Ordu'da sahne aldı. Birbirinden güzel türküleri seslendiren Kubat, hem duygulandırdı hem de coşturdu. Kendisiyle aynı sahneyi paylaşmanın yıllardır hayalini kuran Serap Eren'in (35) hayalini gerçeğe dönüştüren usta sanatçı, hayranıyla aynı sahnede 'Ela Eyvah' türküsünü seslendirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, 'Ordu Kültür Sanat Etkinlikleri' kapsamında Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Kubat, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu konserde hayranları, sevilen sanatçının parçalarına eşlik ederken, kimi zaman hayranlar hareketli parçalar eşliğinde oyun oynadı, kimi zaman ise eserlerin duygusuyla hüzünlendi. Yaklaşık iki saat süren konserde Kubat, kendisine sosyal medyadan ulaşan hayranı Serap Eren'in, yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirdi. Hayranının kendisiyle türkü söyleme isteğini geri çevirmeyen usta sanatçı, hayranıyla birlikte 'Ela Eyvah' türküsünü seslendirdi. İkilinin düeti salonu dolduran vatandaşlar tarafından alkış aldı. Türkünün ardından hayranına teşekkür eden Kubat, 'Sevgili Serap'ın hayalini gerçekleştirmiş olmaktan inanılmaz mutluyum' ifadelerinde bulundu.

Konserde, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Kubat'a çiçek ve belediye tarafından üretimi yapılan Kyble Çikolatası takdim etti. Konser, usta sanatçının hayranlarının istek şarkılarını seslendirmesinin ardından sona erdi.

'KUBAT İLE BİRLİKTE AYNI SAHNEDE OLMAK AYRI BİR HEYECAN VERDİ'

Konserin ardından usta sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan Serap Eren, duygularını dile getirerek, en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Kubat'ı çok sevdiğini ve Ordu'da konser vereceğini öğrenmesinin ardından ünlü sanatçıya sosyal medyadan ulaşarak hayalini anlattığını belirten Eren, 'Ben 2 yıldır pandemi nedeniyle çocuklarımla birlikte evden dışarı çıkmadım. Kubat'a karşı çok büyük bir sevgim var. Türkülerini çok seviyorum. Onun geldiğini duyunca artık pandemi kurallarını yıkıp gelmek istedim. İnstagram'dan kendisine ulaştım. Türküyü birlikte söylemek istediğimi yazdım. Sağ olsun kırmadı beni. O da olumlu cevap verdi. Sahneye çok yabancı biri değilim. Konservatuar öğrencisiydim. İllaki oraya çıktığınız zaman heyecanlanıyorsunuz. Hiçbir şey hissetmedim diyemeyeceğim. Hiçbir şey duymadım, farkında değilim. Orayı hatırlamıyorum. Kubat ile birlikte aynı sahnede olmak ayrı bir heyecan verdi. Bu benim gerçekten en büyük hayalimdi. Türkü adına bir şey yapabilmek, bir şey söyleyebilmek, özellikle Kubat ile olması çok iyi oldu benim için. En büyük hayalimden birisini gerçekleştirdim' diye konuştu.