Kubilay Aka'nın 'uyurken fotoğraf paylaşma' davası düştü - Son Dakika
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Kubilay Aka'nın 'uyurken fotoğraf paylaşma' davası düştü

26.05.2022 15:24

Kubilay Aka'nın 'uyurken fotoğraf paylaşma' davası düştü Oyuncu Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş arasındaki 'uyurken fotoğraf paylaşma' davasında mahkeme, taraflar arasında uzlaşma sağlandığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

Kubilay Aka'nın 'uyurken fotoğraf paylaşma' davası düştü

İSTANBUL - Oyuncu Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş arasındaki 'uyurken fotoğraf paylaşma' davasında mahkeme, taraflar arasında uzlaşma sağlandığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

Oyuncu Kubilay Aka'nın eski sevgilisi Beyza Güneş, Aka'nın uyurken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada ifşa etmiş, Aka ise, bunun karşılığında 'yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın' şeklinde Güneş'i tehdit etmişti. İkilinin birbirinden şikayetçi oldukları dava karara bağlandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki sanık Kubilay Aka ve avukatı hazır bulundu. Müşteki sanık Beyza Güneş ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada beyanda bulunan Kubilay Aka, olay sırasında Beyza Güneş ile aralarında anlaştıklarını, uzlaştıklarını ve şikayetçi olmadığını ifade etti. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları sonucu dava açıldığını ancak tarafların eylemlerinin uzlaşma kapsamında kaldığını ve tarafların uzlaştıklarını belirterek davanın düşmesini talep etti.

Esasa ilişkin mütalaaya katıldığını söyleyen Kubilay Aka ve avukatı, davanın düşürülmesini istedi. Mahkeme, müşteki sanıkların eylemlerinin uzlaşma çerçevesinde olduğu gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kubilay Aka ve Beyza Güneş karşılıklı müşteki - şüpheli olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede Kubilay Aka'nın 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 4 yıla kadar hapsi istenirken, Beyza Güneş hakkında ise 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 8 yıla kadar hapsi talep edildi.

Kubilay Aka'nın 'uyurken fotoğraf paylaşma' davası düştü
Kubilay Aka'nın 'uyurken fotoğraf paylaşma' davası düştü
Kubilay Aka'nın 'uyurken fotoğraf paylaşma' davası düştü

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Kaynak: İHA

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