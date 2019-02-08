Kubilay Aka ve Sevgilisi Miray Daner Milas'ta
28 dakika önce
Fenomen Türk dizisi Çukur'un "Celasun'u" Kubilay Aka ve sevgilisi Miray Daner, Milas'a geldi.
Fenomen Türk dizisi Çukur
'un "Celasun'u" Kubilay Aka
ve sevgilisi Miray Daner
, Milas
'a geldi.
Show TV
'nin fenomen dizisi Çukur'da "Celasun" karakterine hayat veren Milaslı Kubilay Aka ve Vatanım Sensin
dizisinde "Hilal" karakterini canlandıran sevgilisi Miray Daner, Milas'a geldi.
Ünlü oyuncular, Milas'ta işletmesi bulunan bir yakınına ziyaret gerçekleştirdi. Burada, sevgililer alışveriş yaptı.
Kubilay Aka'nın Milas'ta yaşadığı ailesiyle, sevgilisi Daner'i tanıştırdığı öğrenildi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:37 Kaynak: İHA
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