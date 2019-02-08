Son Dakika Haberleri: Kubilay Aka ve Sevgilisi Miray Daner Milas'ta

Kubilay Aka ve Sevgilisi Miray Daner Milas'ta

28 dakika önce

Fenomen Türk dizisi Çukur'un "Celasun'u" Kubilay Aka ve sevgilisi Miray Daner, Milas'a geldi.

Kubilay Aka ve Sevgilisi Miray Daner Milas'ta, System.String[]
Fenomen Türk dizisi Çukur'un "Celasun'u" Kubilay Aka ve sevgilisi Miray Daner, Milas'a geldi.

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da "Celasun" karakterine hayat veren Milaslı Kubilay Aka ve Vatanım Sensin dizisinde "Hilal" karakterini canlandıran sevgilisi Miray Daner, Milas'a geldi.

Ünlü oyuncular, Milas'ta işletmesi bulunan bir yakınına ziyaret gerçekleştirdi. Burada, sevgililer alışveriş yaptı.

Kubilay Aka'nın Milas'ta yaşadığı ailesiyle, sevgilisi Daner'i tanıştırdığı öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:37 Kaynak: İHA

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