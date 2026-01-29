Kubilay Apartmanı Davasında Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kubilay Apartmanı Davasında Gelişmeler

29.01.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde yıkılan apartmanın müdür ve müteahhidi yargılanıyor, 22 yıl hapis istemi var.

Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ile taraf avukatları katıldı.

Eski Seyhan Belediyesi büro personeli Abdullah Sancar, teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet Gülaç ve müteahhit Murat Helete ise mahkemeye gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek toplanan tüm deliller ve Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden bilirkişi heyetinin hazırladığı yeni bilirkişi raporu dikkate alınarak 4 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Beyanı alınan sanık Alim Erdoğan, görev yaptığı süre zarfında mevzuata aykırı bir belgeye imza atmadığını belirterek "Seyhan Belediyesinde 1991'de göreve başladım. Depremde yıkılan binada herhangi bir kusurum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için tekrar süre istiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Beyanların ardından avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar müteahhit Murat H. ile teknik uygulama sorumlusu Mehmet G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Daha sonra, dönemin kamu görevlileri Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim E. ve büro personeli Abdullah S. hakkında aynı suçlamayla açılan dava, bu dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kubilay Apartmanı Davasında Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım Özgür Özel seçim için tarih verdi: Meclis üyelerimi istifa ettirmeye hazırım
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Almanya Başbakanı Merz: İran’da rejimin günleri sayılıdır Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır

19:20
AB Rusya’yı kara listeye aldı
AB Rusya'yı kara listeye aldı
19:09
Amerika’dan geldi, Türk oldu Milli takımımızda forma giyecek
Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
18:44
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
17:24
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:38
“İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı“ iddiaları yalanlandı
"İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı" iddiaları yalanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 19:36:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kubilay Apartmanı Davasında Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.