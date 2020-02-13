Küçük Kadınlar - Son Dakika

Küçük Kadınlar
6 saat önce
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:20 Kaynak: AA
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.
Yazar-yönetmen Greta Gerwig'in Louisa May Alcott'ın aynı isimli ünlü romanından sinemaya uyarladığı "Küçük Kadınlar" izleyici ile buluşacak.
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