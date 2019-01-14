Küçük Kız Çocuğuna Tacize Gözaltı
1 saat önce
Samsun'da küçük kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu iddia edilen bir zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun
'da küçük kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu iddia edilen bir zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Canik
ilçesi Uludağ
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. (13) adlı kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu iddia edilen E.U. (37) isimli şüpheli, şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan E.U., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:01 Kaynak: İHA
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