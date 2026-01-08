Küçük Kızlar Voleybol Takımı İlden Üçüncü Oldu - Son Dakika
Küçük Kızlar Voleybol Takımı İlden Üçüncü Oldu

08.01.2026 09:10
Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları voleybol takımı, zorlu rakipleri geride bırakarak il üçüncüsü oldu.

Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Süheyla Sıtkı Alp Özel Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı, okullar arası düzenlenen voleybol müsabakalarında önemli bir başarıya imza atarak il üçüncüsü oldu. Turnuva boyunca sergiledikleri mücadeleci oyun, takım ruhu ve disiplinli performansla dikkat çeken minik sporcular, elde ettikleri dereceyle okul camiasını gururlandırdı.

Zorlu rakiplerle yapılan karşılaşmaların ardından dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle madalyaları tek tek takdim edildi. Öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunurken, aileler ve öğretmenler de bu başarıyı alkışlarla kutladı.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle, sporun öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişiminde büyük rol oynadığını vurgulayarak, "Amacımız çocuklarımızın yalnızca akademik alanda değil, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de aktif olmalarını sağlamak. Spor yapan çocuklar özgüveni yüksek, disiplinli ve takım ruhuna sahip bireyler olarak yetişiyor. Bu başarıda emeği geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum," ifadelerini kullandı.

Başarılarından dolayı öğrencileri tek tek tebrik eden Karagülle, genç sporculara ilerleyen dönemlerde daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını belirterek, spor hayatlarında başarılar diledi.

Okul yönetimi, sportif faaliyetlerin artarak devam edeceğini ve öğrencilerin her alanda desteklenmeye devam edileceğini açıkladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Yerel Haberler, Vakıf, Spor, Son Dakika

