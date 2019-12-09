Son Dakika Haberleri: Küçük öğrenciler AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı
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Küçük öğrenciler AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki ilkokul öğrencileri Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

Küçük öğrenciler AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki ilkokul öğrencileri Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları sınıf öğretmenleri İslim Karadağ Kılıç ile birlikte tek tek inceleyen Fatma Alkan İlkokulu öğrencileri, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Mustafa Yalçın, Muhammed Said, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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