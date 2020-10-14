Küçükçekmece'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolunda Edirne yönüne giden Umut Yeşilmenderes yönetimindeki 34 RC 9824 plakalı motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Edirne istikametinde aksayan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardıdan normale döndü.
- Kaynak: AA
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