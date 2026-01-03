Küçükçekmece'de Çatı Fırtına Sebebiyle Uçtu

Küçükçekmece'de 6 katlı binanın çatısı fırtınanın etkisiyle park halindeki araçların üzerine düştü.

Kent genelinde fırtına akşam saatlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 3. Çam Sokak'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan 6 katlı binanın çatısı park halindeki araçların üzerine düştü.

Olayda yaralanan olmazken, 3 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.

Belediye ekipleri, enkaz kaldırma çalışması başlattı.

Olayda zarar gören aracın sahibi Özgür İnce, gürültü üzerine pencereden baktıklarını ve çatının uçtuğunu gördüğünü ifade etti.

İlk etapta deprem olduğunu sandıklarını belirten İnce, "Yüksek bir gürültü duyduk. Karşı binanın çatısı rüzgarın etkisiyle araçların üzerine düştü. Her şey bir anda meydana geldi. Neyse ki yaralanan yok. Araçlarda maddi hasar oluştu." diye konuştu.

Çatının park halindeki araçların üzerine düştüğü anlar, sokaktaki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.