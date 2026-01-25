Küçükçekmece'de Çatı Katından Düşme Ölümü - Son Dakika
Küçükçekmece'de Çatı Katından Düşme Ölümü

Küçükçekmece\'de Çatı Katından Düşme Ölümü
25.01.2026 11:38
Küçükçekmece'de çatı katındaki balkondan düşen Adem Güder hayatını kaybetti, soruşturma sürüyor.

Küçükçekmece'de, çatı katındaki balkondan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde geçtiğimiz 23 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Güder isimli vatandaş, 2 katlı bir binanın dubleks dairenin çatı katı balkonunda durduğu sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağı düştü. Olay sonrası çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Güder, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri olay yerinden inceleme yaptı. Hastanede tedavi altına alınan Adem Güder, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güvenlik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de Çatı Katından Düşme Ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
