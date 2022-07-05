Bu arada, aracın istasyona girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hızla istasyona giren aracın bir pompanın koruma demirlerine çarparak durması, istasyon çalışanlarının da kaçarak kendilerini kurtarması yer aldı.

Kontrolden çıkan kamyon iş yerine ve iki araca çarptı

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de kontrolden çıkan aracın benzinliğe girmesi kameraya yansıdı - Son Dakika

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