Selin vurduğu Küçükçekmece'de milyonluk araçları ağaçlara bağladılar - Son Dakika

Selin vurduğu Küçükçekmece'de milyonluk araçları ağaçlara bağladılar

Son Güncelleme: 06.09.2023 12:35

Dün akşam saatlerinde selin vurduğu İstanbul'daki bir restoranda araç sahipleri, 2 tane lüks araç sele kapılmasın diye halatla ağaca bağladı.

İstanbul Küçükçekmece'de Hatboyu Caddesindeki restoranda park halinde bulunan milyonluk araçlar, sele kapılmasın diye halatla ağaca bağlandı. Araç sahibi Halit Yetkin, "Korkunç bir şey yaşadık, araçları oğlum ve yeğenim bağladı" dedi.

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Küçükçekmece'de selin etkilediği restoranın sahipleri araçları sele kapılmasın diye ilginç bir çözüm buldu. Sel nedeniyle birçok araç, iş yeri ve ev hasar gördü. Küçükçekmece Hatboyu Caddesinde selden etkilenen restoranda araç sahipleri, 2 tane lüks araç sele kapılmasın diye halatla ağaca bağladı. Araçların bulunduğu garaj ile göl arasında duvarın bir kısmının yıkıldığı görüldü.

"ARAÇLARIN SÜRÜKLENMESİNİ BU AĞAÇLAR ENGELLEDİ"

Halatla ağaca bağlanan milyonluk araçların sahibi kameralara konuştu. Korkunç bir şey yaşadıklarını belirten Halit Yetkin, "Bu tabii afet. Her zaman beklenen bir şey. 2019 yılında da gene biz de aynı konuda yaşamıştık, 2019'dan aldığımız deneyimlerden ötürü Allah çok şükür, fazla zayiat vermeden müşterilerimizi merdivenle çatıya çıkardık. Can kaybımız yok. Araçları arkadaşlarımızın katkılarıyla bağladık. Öyle durduk. O araçların göle sürüklenmesini bu ağaçlar engelledi. Daha sonra da biz öndeki camları kırdık. O camlardan su tahliye olunca araçlar kendi yerinde kaldı. Araçları oğlumla, yeğenim bağladı" ifadelerini kullandı.

İşte o anlardan kareler;

Sel sularına kapılmasın diye milyonluk araçlarını ağaçlara bağladılar
Sel sularına kapılmasın diye milyonluk araçlarını ağaçlara bağladılar
Sel sularına kapılmasın diye milyonluk araçlarını ağaçlara bağladılar
Sel sularına kapılmasın diye milyonluk araçlarını ağaçlara bağladılar
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Selin vurduğu Küçükçekmece'de milyonluk araçları ağaçlara bağladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selin vurduğu Küçükçekmece'de milyonluk araçları ağaçlara bağladılar - Son Dakika
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