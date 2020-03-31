Küçükçekmece'de tıbbi maskeyle market soyan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de bir market çalışanı kadının boğazına bıçak dayayarak kasadaki paraları gasbeden şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan gasp şüphelisi Çağatay Polat D. ile hırsızlıktan aranması bulunan arkadaşı Mustafa Murat S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Küçükçekmece Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden Çağatay Polat D. tutuklanırken, Mustafa Murat S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Yeni Mahalle'deki bir markete giren ve yüzünde tıbbi maske olan bir kişi, market çalışanının boğazına bıçak dayayarak kasadaki parayı gasbetmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi evine kadar takip etmiş, adrese düzenlediği operasyonda gaspçının arkadaşını gözaltına almıştı. Çalışmalarına devam eden ekipler, Çağatay Polat D.'yi ise Kanarya Mahallesi'nde yakalamıştı.