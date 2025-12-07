Küçükçekmece\'de Yağış Sel Oluşturdu

Küçükçekmece'de şiddetli yağış nedeniyle rögar taşınca cadde sular altında kaldı.
Kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Halkalı Caddesi'nde rögar taştı. Cadde sular altında kalırken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Rögardan gelen kirli su nedeniyle çevreye ağır bir koku yayıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
