İstanbul'u sağanak esir aldı! Alt geçit kapandı, yollar göle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'u sağanak esir aldı! Alt geçit kapandı, yollar göle döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul\'u sağanak esir aldı! Alt geçit kapandı, yollar göle döndü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da akşam saatlerinde sağanak etkisini artırdı. Küçükçekmece’den Bayrampaşa’ya, Eyüpsultan’dan Kağıthane’ye kadar birçok noktada yollar suyla kaplandı. Zincirlikuyu’daki alt geçit su basması nedeniyle trafiğe kapatılırken sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. AKOM’un son tahminine göre yağışların çarşamba akşamına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, kentin birçok noktasında ulaşımı aksattı. Kısa sürede biriken yağmur suları bazı cadde ve sokakları göle çevirirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE RÖGARLAR TAŞTI

Sağanağın en fazla etkili olduğu noktalardan biri Küçükçekmece oldu. Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi’nde yoğun yağış nedeniyle rögarlar taştı, yol kısa sürede suyla kaplandı. Derinleşen su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle Sultangazi, Bahçelievler, Bakırköy ve Esenyurt’un bazı noktalarında da su birikintileri oluştu. D-100 kara yolunda biriken sular trafikte aksamalara ve maddi hasarlı kazalara neden oldu. 

İstanbul'u sağanak esir aldı! Alt geçit kapandı, yollar göle döndü

ZİNCİRLİKUYU ALT GEÇİDİNİ SU BASTI

Yoğun yağışın en dikkat çeken görüntülerinden biri Zincirlikuyu’da yaşandı. Alt geçidi su basması üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geçidi araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Alt geçidin kapanması nedeniyle bazı otobüsler güzergahlarını kullanamadı ve seferlerde aksama yaşandı.

İstanbul'u sağanak esir aldı! Alt geçit kapandı, yollar göle döndü

BAYRAMPAŞA VE EYÜPSULTAN'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanak, Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi ile Eyüpsultan İslambey Caddesi’nde de etkisini gösterdi. Yağmur suyunun kısa sürede birikmesiyle yollar adeta göle döndü. Araçlar suyla kaplanan bölümlerden düşük hızla ilerlerken sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kağıthane’de Güzeldere Caddesi’nde de benzer görüntüler oluştu. Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi’de ise yağış aralıklarla devam etti.

İstanbul'u sağanak esir aldı! Alt geçit kapandı, yollar göle döndü

TAKSİM'DE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Taksim ve Beyoğlu çevresinde akşam saatlerinde bir anda şiddetlenen sağanak, dışarıda bulunan vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşların bir bölümü otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı. Bazı kişiler ise ellerindeki poşetlerle başlarını yağmurdan korumaya çalıştı.

İstanbul'u sağanak esir aldı! Alt geçit kapandı, yollar göle döndü

YAĞIŞ ÇARŞAMBAYA KADAR SÜRECEK

AKOM’un son değerlendirmesine göre İstanbul’da sağanak yağışların çarşamba akşamına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kent genelinde toplam yağış miktarının metrekarede 30 ila 60 kilogram, kuzey kesimlerde ise yer yer 100 kilogramın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel MüdürlüğüZincirlikuyuKüçükçekmeceHava DurumuEyüpsultanBayrampaşaKağıthaneİstanbulGüncelYaşamÇevreAKOMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
Aziz Yıldırım’dan Ollie Watkins açıklaması Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins açıklaması
İrlanda’nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti İrlanda'nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
İrlanda’dan İsrail maçı için flaş karar İrlanda'dan İsrail maçı için flaş karar
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı
Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu Uçağa bindi, gidiyor Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’ye olan borcu ortaya çıktı Rakam hiç de az değil Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye olan borcu ortaya çıktı! Rakam hiç de az değil
Gaziantep’te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada Gaziantep'te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
23:19
Gaziantep’te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı
Gaziantep'te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı
22:39
MHP’li İsmail Özdemir’den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanımıza kavuşacak
MHP'li İsmail Özdemir'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanımıza kavuşacak
21:48
Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için uygulanan malvarlığı tedbirleri kaldırıldı
Fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için uygulanan malvarlığı tedbirleri kaldırıldı
20:52
Gaziantep’te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
Gaziantep'te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
20:30
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’ye olan borcu ortaya çıktı Rakam hiç de az değil
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye olan borcu ortaya çıktı! Rakam hiç de az değil
19:32
Rıdvan Dilmen’den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
17:50
Üniversitede “tecavüz“ iddiası Pakistan’ı karıştırdı Dükkanları yağmaladılar, uçağın üzerine çıktılar
Üniversitede "tecavüz" iddiası Pakistan'ı karıştırdı! Dükkanları yağmaladılar, uçağın üzerine çıktılar
17:49
Hayatı bir gecede altüst olmuş Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
17:24
Fenerbahçe’de genel kurula sunulan 9 dev projeye onay verildi
Fenerbahçe'de genel kurula sunulan 9 dev projeye onay verildi
17:19
İrlanda’dan İsrail maçı için flaş karar
İrlanda'dan İsrail maçı için flaş karar
16:53
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 01:18:49. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'u sağanak esir aldı! Alt geçit kapandı, yollar göle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei