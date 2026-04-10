Küçükçekmece'de İETT otobüsünden inen yolcuya motosiklet çarptı: O anlar kamerada

Küçükçekmece'de İETT otobüsünden inen kadına motosikletin çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Olay 3 Nisan günü İnönü Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde yaşandı. Otobüs durağına yanaşmadan duran İETT otobüsünden inen kadın bir yolcuya motosiklet çarptı. Kadın yolcu çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kazada motosikletlinin ve kadının hafif yaralandığı öğrenildi. Yaşananlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
