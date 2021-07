KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, tiyatroseverleri bekliyor - Son Dakika

Tiyatro sanatının güçlenmesine destek olmak amacıyla geçen yıl pandemi döneminde özel tiyatrolara kapılarını açan KüçükÇiftlik Park açık hava sahnesiyle 2021 sezonunda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Bu yıl URU organizasyonu ve Mey|Diageo kurumsal desteğiyle gerçekleşleştirilen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu sahnesi, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlandı.

Sezona Erdal Beşikçioğlu'nun "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu ile başlayan tiyatroya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan KüçükÇiftlik Park CEO'su Naz Kavran, pandemi döneminde sıkıntı yaşayan özel tiyatroların yanı sıra konser etkinliklerine de ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.

Kavran, son birkaç yıldır KüçükÇiftlik Park'ın çok amaçlı bir etkinlik alanı olarak hizmet verdiğine işaret ederek, "Pandemi şartları bunu destekledi açıkçası. Geçen sene KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nu başlattık. Bu yıl da bahçe tiyatrosunun ikinci sezonunun açılışını yapıyoruz." dedi.

"Tiyatrolarımız şart, koşul gözetmeden çok kısa sürede programımıza dahil oldular"

Bu yıl 21 gün KüçükÇiftlik Park'ta tiyatro oyunlarının sahneleneceğini belirten Kavran, tiyatro programlarında geçen yıl olduğu gibi bu sene de sosyal sorumluluk kapsamında tamamen gönüllük esasıyla hareket ettiklerini söyledi.

Kavran, "Tiyatrolarımız şart, koşul gözetmeden çok kısa sürede programımıza dahil oldular. Biz bu işten bir kar gütmüyoruz. Bunu sanatın her dalıyla uğraşan tüm arkadaşlarımıza bir hediye, bir destek olarak gördük." ifadesini kullandı

Geçen yıl pandemi önlemleri kapsamında konser ve festivallere ev sahipliği yapamadıklarına dile getiren Naz Kavran, şöyle devam etti:

"Bu yıl gelen izinler doğrultusunda çok düşük kapasiteyle konserlere başladık, devam ediyor olacağız. Biliyorsunuz bizim mekanımız normal şartlarda 10 bin kapasiteye sahip, bu yıl 1200-1300 rakamlarıyla müzikseverleri ağırlıyoruz. Gelecek talimatlar doğrultusunda arttırabiliriz. Ama kendimizi güvende hissetmediğimiz noktada da arttırmayacağız. Rock konserlerimiz aslında bizim asıl bilindiğimiz alandır. Rock müzik konserlerimiz devam edecek, elektronik ve bağımsız türlerinde yabancı isimlerden birkaç konserimiz olacak. Bunun yanında 10 gece açık hava sinema etkinliğimiz olacak. Geçen yıl açıkladık. Ardından pandemi yasakları sebebiyle durdurmak zorunda kalmıştık. Sinema da yine tiyatro gibi önümüzdeki senelerde programımızın bir parçası haline gelecek. Bizim bahçemizde film, tiyatro, konser, oyun herhangi bir şeyi yapmak zaten çok keyifli, İstanbullular bunu bilir."

-"'Senin ve sevdiklerin için iyi olan her şey' diye bir sloganımız var"

Bu yıl yeni bir konsepte başlayacaklarını aktaran Kavran, "Artık eylül ayının başından itibaren her ayın ilk haftasında KüçükÇiftlik Pazar kuruyor olacağız. 'Senin ve sevdiklerin için iyi olan her şey' diye bir sloganımız var. Tüm gün boyunca alışveriş yeme içme keyifli vakit geçirilecek bir ortam sunacağız bütün dostlarımıza, misafirlerimize." diye konuştu.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu programı, 29 Temmuz'da "Cyrano de Bergerac", 4 Ağustos'ta "Üçü Bir Arada", 5 Ağustos'ta "Plastik Aşklar", 11-12 Ağustos'ta "Cimri", 25-26 Ağustos'ta "Bir Baba Hamlet", 1 Eylül'de "Batının Sonu", 8 Eylül'de "Yeni Bir Şarkı", 9 Eylül'de "Çamlıca'nın Üç Gülü" ve 22 Eylül'de "Ben Anadolu" adlı oyunla devam edecek.

KüçükÇiftlik Park konser takviminde ise 30 Temmuz'da maNga, Düşdünya, 31 Temmuz'da Pentagram, Knight Errant, 1 Ağustos'ta Sattas, Bosphoroots, AtlasRB, 7 Ağustos'ta The Blaze, DJ SET, 13 Ağustos'ta Gripin, Yaşlı Amca, 14 Ağustos'ta Yok Öyle Kararlı Şeyler, Can Oflaz, Bağzıları, 27 Ağustos'ta Metalium, Sülfür Ensemble, Gaddar, 4 Eylül'de Dimitri Vegas & Like Mike ve 20 Kasım'da Dark Tranquillity grupları sahne alacak.