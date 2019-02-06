Küçükken Takımından Kovulan En Değerli 7 Futbolcu
33 dakika önce
Merhaba, bu videoda küçükken oynadığı takımdan kovulan 7 futbolcuyu derledim. Videoda Griezmann, Pogba, Harry Kane gibi futbolcular bulunuyor.
Merhaba, bu videoda küçükken oynadığı takımdan kovulan 7 futbolcuyu derledim. Videoda Griezmann
, Pogba, Harry Kane
gibi futbolcular bulunuyor. İyi Seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:07 Kaynak: Youtube
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