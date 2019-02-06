Son Dakika Haberleri: Küçükken Takımından Kovulan En Değerli 7 Futbolcu

Küçükken Takımından Kovulan En Değerli 7 Futbolcu

33 dakika önce

Merhaba, bu videoda küçükken oynadığı takımdan kovulan 7 futbolcuyu derledim. Videoda Griezmann, Pogba, Harry Kane gibi futbolcular bulunuyor.

Merhaba, bu videoda küçükken oynadığı takımdan kovulan 7 futbolcuyu derledim. Videoda Griezmann, Pogba, Harry Kane gibi futbolcular bulunuyor. İyi Seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:07 Kaynak: Youtube

Harry Kane, Griezmann, Genel
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