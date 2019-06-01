Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde sona doğru

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Ayvalık ilçesinde yapımı devam eden Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'ndeki son etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Ayvalık ilçesinde yapımı devam eden Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'ndeki son etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Sabancı Üniversitesi, Ayvalık Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen atölye binasındaki çalışmaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile inceleyen Güler Sabancı, projeye yörenin sahip çıkarak uzun yıllar yaşatılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Sabancı, bölgenin eğitim hayatına katkıda bulunup, başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm paydaşlarla ortak çalışmaların artarak sürmesini temenni etti..

Okul öğretmenleri ve Okul Aile Birliği üyelerinin de katıldığı inceleme gezisinde, Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kodlama, oyun tasarımı, prototipleme gibi konularda eğitimlerin verileceği ve bu öğrencilerin proje bazlı tasarım yapmalarının sağlanılacağı belirtildi.

Ziyarette ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde de vurgulanan "atölyeleşme" sürecine yönelik ürün odaklı, teknolojik çözüm bulma isteği ve yetisi olan, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilecek bireyler yetiştirilmesi amaçlanan projenin, ileriye dönük olarak kurumlar arası protokol imzalanarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasına karar verildi.

Algoritma ve kodlamaya giriş, ardunio eğitimi ve oyun tasarımı gibi eğitimlerin verileceği atölyede, gelecek aylarda yirmişer öğrencinin eğitim göreceği iki haftalık dönemlerden oluşan üç ayrı programın tasarlandığı, aynı zamanda girişimcilik konularıyla hem gençlere hem de kadınlara fikirlerini nasıl hayata geçirebilecekleri konusunda da eğitimler verileceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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