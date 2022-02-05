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Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi

05.02.2022 17:10
Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi

ÇANAKKALE'de dün 'irtikap' suçlamasıyla gözaltına alınan Küçükkuyu Belde Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇANAKKALE'de dün 'irtikap' suçlamasıyla gözaltına alınan Küçükkuyu Belde Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ile yanındakiler, görüntü almak isteyen basın mensuplarını engellemeye çalıştı.

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Küçükkuyu beldesinde oturan Kamuran T.'nin 14 Temmuz 2021'de ifadesi alındı. Kamuran T. ifadesinde, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.E.'nin kendisinden usulsüz olarak 15 bin TL aldığını, bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını ileri sürdü. Savcılığın talimatıyla Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., dün mesai bitimine yakın belediyeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından 'irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı.Ayvacık ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile M.E. ve M.Ö. adliyeye sevk edildi. Sevk öncesi bazı kişiler, emniyet önünde görüntü almak için bekleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ile yanındakiler de basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.


Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Cengiz Balkan, Ayvacık, İrtikap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçükkuyu Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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