Kudaka 2018 Yılı Teknik Destek Programı 6. Dönem Sonuçları Açıklandı

2018 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

2018 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.



Kasım-Aralık dönemine toplam 17 başvuru yapıldığı değerlendirme de sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılarak 13 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi. Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar, başarılı projeler olarak kabul edilirken değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 9 proje listede yer aldı.



Başvuru sahiplerinin başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet adresinde yayınlandığı 18 Ocak 2019 tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na müracaat etmeleri gerekiyor.



Başarılı olan projeler şöyle:



"Hayvancılık Eğitim ile Besleniyor - Narman İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık



Müdürlüğü



Eğitim ile Pasinlerde Soğuk Süt Zincirini Etkinleştiriyoruz - Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası



Alvar Köyü Kooperatifi Süt Sığırı Yetiştiriciliği Eğitim Programı - S.S. Alvar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi



Sağlık Turizmi Stratejisi ve Eylem Planı - Doğu Anadolu Sağlık Termal ve Alternatif Turizmi Geliştirme Derneği



Short Track Erzurum'da Geleceğin Yıldızları Yetişiyor - Pal-Kar Spor Kulübü Derneği



Turistlerle Doğrudan İrtibatlı Personelin Mesleki Dilinin Desteklenmesi Eğitimi ( pratik konuşmanın güçlendirilmesi) - Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü



Bayburt Turizmle Büyüyor - Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü



Hınıs İlçesinde Süt Sığırcılığı Eğitimi - Hınıs Meslek Yüksekokulu



Hijyenik Süt Üretiminde Kalite Ye Giden Yol - Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği" - ERZURUM

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