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Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez - Son Dakika

Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez

18.10.2021 09:39
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez

Faydaları saymakla bitmeyen kudret narı, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yeniden rağbet görmeye başladı. Özellikle yaralara iyi geldiği söylenen kudret narı, zeytinyağında eritilip kavanozlar içerisinde saklanıyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte alternatif tıp ürünleri tezgahları süslemeye başladı. Vatandaşın sık kullandığı ürünler arasında yer alan kudret narı da alıcısını bekliyor. Yaralara iyi geldiği bilinen kudret narı, daha birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

ANTİBİYOTİK YERİNE KULLANILIYORDU

Çok güçlü bir yara kapatıcı özelliği olan kudret narı, asırlardır şifa verici bir bitki olarak kullanılmaya devam ediyor. Antibiyotikler çıkmadan evvel insanların her hangi bir yara veya ülser, basur gibi rahatsızlıklar için zeytin yağında eritip kavanozlar içinde evlerinde özenle sakladığı kudret narı günümüzde de rağbet görüyor. Alternatif tıbbın vazgeçilmezlerinden olan kudret narının faydaları saymakla bitmiyor.

Resmen doğal antibiyotik! Yaraları merhem gibi saran kudret narının faydaları saymakla bitmiyor

TEZGAHLARI SÜSLEMEYE BAŞLADI

Bursa'da bitkisel ürünler satılan Nilüfer Köylü Pazarı'nda taze kudret narları tezgahları süslemeye başladı. Kudret narı satan pazarcı esnafı Furkan Şahin, bu harika bitkinin güçlü bir antibiyotik olduğunu ileri sürerek, "Kudret narı bilhassa ülsere, mide yaralarına iyi geliyor. Karaciğer, kabızlık, basur tedavisinin yanı sıra hücreleri yeniler. Tanesini 4 liraya satıyoruz" dedi.

Resmen doğal antibiyotik! Yaraları merhem gibi saran kudret narının faydaları saymakla bitmiyor

KAVANOZU 20 LİRADAN SATILIYOR

Furkan Şahin, kudret narının ham halinin yanı sıra, zeytin yağında eritilmiş merhemini de sattıklarını ifade ederek, "250 gramlık kavanozu 20, 500 gramını 35, bir kilosunu ise 80 liraya satıyoruz. Böylece vatandaş kendi evinde yapmaya uğraşmıyor" diye konuştu.

ÜLSER İLACI NASIL HAZIRLANIR?

Kudret narı (momardika charantia bolsanaple), sarmaşık olup, çiçekleri küçük sarı, yaprakları çınar ağacının yaprağı gibidir. Meyvesi, üstü çıkıntılı, yeşil hıyar gibidir. İçi beyaz ise de, kesilince kırmızı olur. Kırmızı çekirdekleri saklanıp mayısta dikilir. Mide ülserine karşı çok iyi ilaç olan kudret narı doğranıp, şişede ki bir kilo zeytin yağına konur. Şişe, güneşte bırakılır. Birkaç hafta sonra sabahları aç iken, bir çorba kaşığı içilip, bir saat hareketsiz yatılır. Bu yağ basur için de içilir. Derideki yaralara da sürülür.

Resmen doğal antibiyotik! Yaraları merhem gibi saran kudret narının faydaları saymakla bitmiyor
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez

Antibiyotik, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez - Son Dakika


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