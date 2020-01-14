Kudüs'te 50 kadın ve çocuğu 'kölelik şartları altında' tutan haham gözaltına alındı

İsrail polisi Kudüs'te yaklaşık 50 kadın ve çocuğu kölelik şartlarında alıkoyduğu gerekçesiyle bir hahamı gözaltına aldı.



Bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şehrin Ortodoks Yahudilerinin yoğun yaşadığı batı bölgesindeki bir komplekse baskın düzenledi. Geula Mahallesi'nde üç binadan oluşan mekanda çok sayıda kadın ve çocuğun "kölelik şartları" altında alıkonulduğu, kazandıkları paraların da gasp edildiği belirlendi.