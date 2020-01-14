Kudüs'te 50 kadın ve çocuğu 'kölelik şartları altında' tutan haham gözaltına alındı - Son Dakika
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Kudüs'te 50 kadın ve çocuğu 'kölelik şartları altında' tutan haham gözaltına alındı

6 saat önce

İsrail polisi Kudüs'te yaklaşık 50 kadın ve çocuğu kölelik şartlarında alıkoyduğu gerekçesiyle bir hahamı gözaltına aldı. Yapılan baskında 3 farklı binada yüklü miktarda nakit para bulundu. Hahama yardım ettiği belirlenen 8 kadın da gözaltna lındı.

Kudüs'te 50 kadın ve çocuğu 'kölelik şartları altında' tutan haham gözaltına alındı, System.String[]

İsrail polisi Kudüs'te yaklaşık 50 kadın ve çocuğu kölelik şartlarında alıkoyduğu gerekçesiyle bir hahamı gözaltına aldı.


Bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şehrin Ortodoks Yahudilerinin yoğun yaşadığı batı bölgesindeki bir komplekse baskın düzenledi. Geula Mahallesi'nde üç binadan oluşan mekanda çok sayıda kadın ve çocuğun "kölelik şartları" altında alıkonulduğu, kazandıkları paraların da gasp edildiği belirlendi.

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İsrail, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:39 
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