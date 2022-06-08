Kudüs'te İsrail'in yıktığı Meğaribe Mahallesi Filistinlilerin hatıralarında yaşıyor (1) - Son Dakika
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Kudüs'te İsrail'in yıktığı Meğaribe Mahallesi Filistinlilerin hatıralarında yaşıyor (1)

08.06.2022 15:29

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yıllar önce İsrail tarafından yıkılan Meğaribe Mahallesi'ni anılarında yaşatıyor.

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yıllar önce İsrail tarafından yıkılan Meğaribe Mahallesi'ni anılarında yaşatıyor.

İsrail'in 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından yıktığı 800 yıllık Meğaribe Mahallesi, Filistinlilerin işgal öncesi Kudüs dönemine ilişkin sembollerinden biriydi.

Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi'nin oğlu Melik el-Efdal tarafından vakıf arazisine dönüştürülen ve Kudüs'ün fethine katılan Faslı mücahitlerin yerleştirildiği bölge tarihi açıdan da büyük önem taşıyordu.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre, İsrail tarafından yıkılan mahallede Eyyubi, Memlük ve Osmanlı dönemlerine ait 135 tarihi eser bulunuyordu.

Kudüs'te İsrail'in yıktığı Meğaribe Mahallesi Filistinlilerin hatıralarında yaşıyor (1)
Kudüs'te İsrail'in yıktığı Meğaribe Mahallesi Filistinlilerin hatıralarında yaşıyor (1)
Kudüs'te İsrail'in yıktığı Meğaribe Mahallesi Filistinlilerin hatıralarında yaşıyor (1)
Kudüs'te İsrail'in yıktığı Meğaribe Mahallesi Filistinlilerin hatıralarında yaşıyor (1)

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs'te İsrail'in yıktığı Meğaribe Mahallesi Filistinlilerin hatıralarında yaşıyor (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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