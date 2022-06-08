Filistin Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre, İsrail tarafından yıkılan mahallede Eyyubi, Memlük ve Osmanlı dönemlerine ait 135 tarihi eser bulunuyordu.

Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi 'nin oğlu Melik el-Efdal tarafından vakıf arazisine dönüştürülen ve Kudüs'ün fethine katılan Faslı mücahitlerin yerleştirildiği bölge tarihi açıdan da büyük önem taşıyordu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kudüs'te İsrail'in yıktığı Meğaribe Mahallesi Filistinlilerin hatıralarında yaşıyor (1) - Son Dakika

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