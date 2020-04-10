Kudüs'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kudüs'te koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Şam Kapısı, yanındaki çarşı ve Sultan Süleyman caddesinin boş olduğu görüldü.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Şam Kapısı, yanındaki çarşı ve Sultan Süleyman caddesinin boş olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:51 Kaynak: AA
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