Kudüs'te Noel ağacı aydınlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kudüs'te Noel ağacı aydınlatıldı - Son Dakika

Kudüs'te Noel ağacı aydınlatıldı

6 saat önce

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Bab el-Cedid yakınına yerleştirilen Noel Ağacı, düzenlenen kutlamayla aydınlatıldı.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Bab el-Cedid yakınına yerleştirilen Noel Ağacı, düzenlenen kutlamayla aydınlatıldı. Kutlamaya yüzlerce Filistinli katıldı.

Kudüs'te Noel ağacı aydınlatıldı

Kudüs, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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