Kudüs'te Noel ağacı aydınlatıldı - Son Dakika

Kudüs'te Noel ağacı aydınlatıldı
6 saat önce
Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Bab el-Cedid yakınına yerleştirilen Noel Ağacı, düzenlenen kutlamayla aydınlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:56 Kaynak: AA
Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Bab el-Cedid yakınına yerleştirilen Noel Ağacı, düzenlenen kutlamayla aydınlatıldı. Kutlamaya yüzlerce Filistinli katıldı.
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