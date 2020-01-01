Kudüs'teki Eski Şehir'in surlarına Filistin bayrağı asıldı - Son Dakika
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Kudüs'teki Eski Şehir'in surlarına Filistin bayrağı asıldı

6 saat önce

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinin surlarına, Filistin bayrağı asıldı.

Kudüs'teki Eski Şehir'in surlarına Filistin bayrağı asıldı, System.String[]

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinin surlarına, Filistin bayrağı asıldı.

Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, Eski Şehir'in kapılarından El-Amud (Şam Kapısı) ile Sahire arasında yer alan surlara, büyük boyutlu bir Filistin bayrağının asıldığı görüldü.

Eski Şehir'in surlarına asılan bayrağın üzerinde, Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın fotoğraflarının yanı sıra, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in sembolü yer aldı.

Kentte yaşayan Filistinliler tarafından asıldığı düşünülen bayrak, daha sonra surların üzerine çıkan İsrail polisince indirildi.

Doğu Kudüs'te Filistin bayrağı asmayı yasaklayan bir kanun olmamasına rağmen, İsrail polisi buna izin vermiyor.

Filistinliler ise bu engeli aşmak için farklı yöntemlere başvuruyor.

Doğu Kudüs, Filistin, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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