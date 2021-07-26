Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde "mutluluk" konulu resim sergisi - Son Dakika

Filistin'deki Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde "Euphoria - Mutluluk Nedir?" isimli bir resim sergisi düzenlendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde iyi derecede Türkçe eğitimi alan Filistinli ressam Betül Abbasi'nin tabloları sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, her sanat eserinin bir yolculuk olduğunu vurguladı ve bu sergiyle Abbasi'nin iç yolculuğuna çıkılacağını ifade etti.

Filistinli ressam Abbasi de Türkçe ve Arapça yaptığı konuşmasında, Kudüs Türk Kültür Merkezine kendi eserlerini sergileme imkanı tanıdığı için teşekkür etti.

Abbasi ayrıca Kudüslülerin sergiye gösterdiği ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kültür merkezinin galeri bölümünde düzenlenen sergide 25 tablo sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Sergi, 26-29 Temmuz tarihlerinde Kudüslülerin ziyaretine açık olacak.