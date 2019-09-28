Son Dakika Haberleri: "Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi"
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"Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi"

54 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Nuri Demirağ Havalimanı'nda düzenlenen aşılama programına katıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Nuri Demirağ Havalimanı'nda düzenlenen aşılama programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi" ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Ayhan, aşı kapsüllerini inceledi.

Sivas'ta 19 Eylül'de aşılama çalışmalarına başlanıldığını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Projeyle doğada bulunan yabani hayvanların kuduz hastalığına karşı bağışıklığının temini hedeflenmektedir. Bakanlığımıza bu güzel projeyi uyulamaya koyduğu için teşekkür ediyorum. 6 uçak ve 12 pilotla gün doğumu ve gün batımında 20 gün süreyle aşılama yapılacak. Belirtilen süre içerisinde günde en az 120 bin doz aşı havadan araziye bırakılacak. Böylece kuduz hastalığına karşı ciddi bir önlem alınmış olacak. Aşılama çalışmaları boyunca program etkinliğinin azalmaması için açık arazide ve yaban hayatta aşılama çalışması yapılan alanlarda çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın canlı virüs içeren yemlere dokunmamaları, aşı kapsülleri ve çevrelerindeki yemlere temas etmemeleri gerekmekte."

Nuri Demirağ, Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:02 Kaynak: AA
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