LİBYA'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde düşen helikopterdeki 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kufra Belediye Başkanı Muhammed Abdurrahim Bumeriz, Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde bir helikopterin düştüğünü açıkladı. Bumeriz, Kufra'daki es-Sarre Hava Üssü'nde helikopterin ambulans hizmeti sunduğu sırada düştüğünü ve helikopterdeki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Bumeriz, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.
Son Dakika › Dünya › Kufra'da Helikopter Kazası: 5 Ölü - Son Dakika
