Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi dezenfekte edildi

6 saat önce

Çankaya Belediyesi, yeni Korona virüse karşı ülke genelinde alınan kararları göz önünde bulundurarak halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi dezenfekte edildi, System.String[]

Çankaya Belediyesi, yeni Korona virüse karşı ülke genelinde alınan kararları göz önünde bulundurarak halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Çankaya Belediyesi, yeni Korona virüse karşı halk sağlığını korumak için çalışmalarına devam ediyor. Ülke genelinde alınan kararları göz önünde bulunduran Belediye, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyor. Çankaya Belediyesi, geride bıraktığımız iki haftadan bu yana belediyeye ait birimlerde, ana binada, hizmet noktalarında, parklarda ve okullarda, dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı ilaçlama yaptı. Belediye alınan kararlar doğrultusunda halka çeşitli alanlarda hizmet verdiği merkezlerinin faaliyetlerine de geçici olarak ara verdi.


Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanların hijyeni için kolları sıvayan Çankaya Belediyesi; Tunalı Hilmi Caddesi ve Kuğulu Park, Esat Caddesi, Sakarya Caddesi, Selanik Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Yüksel Caddesi, Karanfil Sokak, Konur Sokak, İnkılap Sokak, Bayındır Sokak ve çevrelerinde ilaçlı dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Kuğulu Park, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:37 Kaynak: İHA
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