Kula'da 'Kadına şiddete hayır' standı - Son Dakika

Kula'da 'Kadına şiddete hayır' standı

25.11.2020 16:40
Kula'da 'Kadına şiddete hayır' standı, System.String[]

Kula Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle ilçe merkezinde stant açtı.

Kula Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle ilçe merkezinde stant açtı. Kaymakam Kemal Duru da önce standı, daha sonra emniyet ve jandarma bünyesinde bulunan Aile içi ve Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kula Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününde toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla ilçenin yoğun olan noktalarında "Kadına Şiddete Hayır" standı açtı. Standı ziyaret eden kadınlara, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerince 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgiler verildi.

Kaymakam Kemal Duru da, ilgili kurumların katılımı ile kadına karşı şiddetle mücadelede alınması gereken önlemlerin görüşüldüğü toplantı sonrası beraberindeki heyet ile birlikte standı ziyaret etti. Bir süre stantta kalan Kaymakam Duru, vatandaşlara da kadına karşı şiddette duyarlı olunması gerektiğini anlattı. Daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na da giden Kaymakam Duru, kolluk kuvvetleri bünyelerinde kurulan Aile içi ve Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerini ziyaret ederek, büro görevlilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İslam dininde ve Türk toplumunda yüzyıllardan günümüze kadar kadınlara verilen değerin önemine vurgu yapan Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Kadına yönelik şiddet, dünyanın her yerinde halen görmekte olduğumuz acı bir gerçek. Tarih boyunca var olan bu sorun, günümüzde büyük tepkilere sebep olmakla birlikte, ne yazık ki insanlığın kanayan bir yarası olmaya devam etmektedir. Millet olarak tevarüs ettiğimiz inanç ve değerler dünyasında kadın her zaman muhterem ve onurlu bir yere sahiptir. Kadına yönelik şiddetin bizim kültürümüzde hiçbir gerekçesi ve yeri yoktur. Kadının saygınlığını ve itibarını korumak, herkes için bir insanlık vazifesi olduğu gibi gelişmişliğin ve medeniyetin de bir göstergesidir. Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Unutmayalım ki, 'Kadına Yönelik Şiddet İnsanlığa İhanettir.' Kadınlarımızın daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi ve takvimlerimizden 25 Kasım'ı çıkarabilmesi ümidiyle, sözlerimi büyük ozan Neşet Ertaş'ın sözleriyle tamamlamak istiyorum. 'Kadınlar insandır, biz insanoğlu." ifadelerini kullandı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru'un başkanlığına düzenlenen toplantı ve ziyaretlere İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demikıran, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zakir Okulmuş, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sait Bozer, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail Danaç ve Kula Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü personelleri katıldı. - MANİSA

Kula'da 'Kadına şiddete hayır' standı
Kula'da 'Kadına şiddete hayır' standı
Kula'da 'Kadına şiddete hayır' standı
Kula'da 'Kadına şiddete hayır' standı
Kula'da 'Kadına şiddete hayır' standı

Kemal DURU, Kadın, Kasım, Kula, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kula'da 'Kadına şiddete hayır' standı - Son Dakika


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