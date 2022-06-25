Küle dönen ormanlık alanlarda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Küle dönen ormanlık alanlarda çalışmalar sürüyor

25.06.2022 13:58

Küle dönen ormanlık alanlarda çalışmalar sürüyor Muğla Marmaris'te başlayan ve dört gün süren orman yangını sonrası küle dönen ormanlık alanlar drone ile görüntülendi.

Küle dönen ormanlık alanlarda çalışmalar sürüyor

MUĞLA - Muğla Marmaris'te başlayan ve dört gün süren orman yangını sonrası küle dönen ormanlık alanlar drone ile görüntülendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını dört gün sonra kontrol altına alındı. Bölgede 4 bin 500 ekip karadan araçlarla, havadan ise 64 araç ile müdahalede bulunuldu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ise hem havadan, hem karadan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Diğer yanan 4 bin 500 hektarlık yanan ormanlar drone ile havadan görüntülenirken, yemyeşil ormanların yok olduğu görüldü.

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Son dakika... Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (8) Son dakika... Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (8) Son Dakika | Büyükşehir personeli Marmaris yangınında teyakkuz halinde Son Dakika | Büyükşehir personeli Marmaris yangınında teyakkuz halinde
Kaynak: İHA

Marmaris, Tragger, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küle dönen ormanlık alanlarda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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