Kullanılan Her Oy Çocuklara Spor Malzemesi Olacak

Bu yıl 65'incisi düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza atılıyor. Sporun en iyilerini seçmek için verilecek her oy çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürüldü. Proje kapsamında Gillette ve Milliyet, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi vasıtasıyla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'ndeki ihtiyacı olan okullara spor ekipmanı yardımında bulunacak. Bölgedeki tüm illeri kapsayacak yardımla yaklaşık 35 bin çocuğun spor malzemesi ihtiyacına destek olunacak.65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde halk oylamasına sunulacak aday listesi büyük jüri tarafından belirlendi. 65. yıl oylaması 22 Mart 'a kadar internet üzerinden yapılabilecek. Sporun en iyilerini seçmek için verilecek her oy gençlere sporu sevdirmek ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak için bir desteğe dönüşecek. Bu yıl Gillette ve Milliyet, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) vasıtasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ihtiyacı olan okullara spor ekipmanı bağışı yapacak. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde sporun en iyileri için verilecek oylarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 35.000 çocuğun spor malzemesi ihtiyacına destek verilecek.35 bin öğrenciye dokunacak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Daha çok projeyi omuz omuza birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu sorumluluğu hep birlikte büyütelim" ifadelerini kullanarak bakanlık olarak üzerilerine düşeni yapacaklarının altını çizdi. Gençlerin spor ile iç içe, sağlık ve özgüven ile büyümeleri için bugüne kadar birçok kampanya hayata geçirdiklerini ve sponsorluk desteği sağladıklarını söyleyen P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, yeni proje hakkında şunları söyledi:"Dünyada ve Türkiye'de sporu ve sporcuyu en çok destekleyen şirketlerden biri olarak, sporun birleştiriciliğine ve sınır tanımazlığına inanıyoruz. Tüm markalarımızla, her gün milyonlarca insanın hayatına dokunarak özgüvenlerinin artması için çalışıyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için çocukların ve gençlerin spor ile iç içe, sağlık ve özgüven ile büyümelerini önemseyen Gillette markamız ile, Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri aracılığıyla 4 yıldır sporu ve sporcuları desteklemekten dolayı gurur duyuyoruz. Bu yıl ödüllere anlamlı bir dokunuş da ekledik. TMOK'un da desteğiyle yürüteceğimiz yeni projemizle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihtiyacı olan okullara spor ekipmanı bağışlayacağız, yaklaşık 35 bin çocuğun spor ihtiyacını karşılayacağız. Halk oylamasına katılarak oy kullanan herkes kampanyamızı destekleyerek 35 bin çocuğun spor ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olacak." - İSTANBUL