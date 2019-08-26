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Kullanılmayan iş yerindeki yangın paniğe neden oldu

42 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir dükkanın bodrum katındaki malzemelerin tutuşması ile çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kullanılmayan iş yerindeki yangın paniğe neden oldu, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir dükkanın bodrum katındaki malzemelerin tutuşması ile çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi Kemaliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emin Nigiz isimi vatandaşa ait cadde üzerinde bulunan ve yaklaşık 1 yıldır kullanılmayan dükkanın depo olarak kullanılan bodrum katında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dükkandan dışarı sızan dumanları gören çevredeki vatandaşlar, panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, dükkanın bodrum katında bulunan malzemelerde maddi hasar oluştu.


Polis ekipleri yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İtfaiye, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:51 Kaynak: İHA
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