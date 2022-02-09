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Kulp Kaymakamı Gözlet karla mücadele ekiplerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika

Kulp Kaymakamı Gözlet karla mücadele ekiplerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi

09.02.2022 11:38
Kulp Kaymakamı Gözlet karla mücadele ekiplerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, karla mücadele çalışmaları yürüten Diyarbakır Büyükşehir ve Kulp Belediyesi ekiplerini ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, karla mücadele çalışmaları yürüten Diyarbakır Büyükşehir ve Kulp Belediyesi ekiplerini ziyaret etti.

Karla mücadele ekipleri ile şantiyede görüşerek onlara çeşitli hediyeler veren Gözlet, şöyle konuştu:

"Uzun yıllardan sonra ilk defa ilçemize bu kadar yoğun kar yağdı. İlçe merkezinde 1 metre, yüksek kesimlere 2 metreye ulaşan kar kalınlığı edeniyle kapanan 58 mahalle ve 380 mezraya ait yolların ulaşıma açılması için gece gündüz demeden fedakarca çalışan siz değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeden onlarca hastanın hastaneye ulaşımını ve yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasını sağlayan sizlerden Allah razı olsun. Hep birlikte hizmetlerin en güzelini hak eden hemşehrilerimiz için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Kulp Belediyesi, Mustafa Gözlet, Diyarbakır, Kulp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kulp Kaymakamı Gözlet karla mücadele ekiplerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulp Kaymakamı Gözlet karla mücadele ekiplerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
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