Kulp'ta güvenlik nedeniyle 4 yıldır kapalı olan cadde trafiğe açıldı - Son Dakika

Kulp'ta güvenlik nedeniyle 4 yıldır kapalı olan cadde trafiğe açıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, güvenlik nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce trafiğe kapatılan Lise Caddesi, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in talimatları doğrultusunda trafiğe açıldı.

Kulp'ta güvenlik nedeniyle 4 yıldır kapalı olan cadde trafiğe açıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, güvenlik nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce trafiğe kapatılan Lise Caddesi, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in talimatları doğrultusunda trafiğe açıldı.

Güvenlik nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce trafiğe kapatılan Lise Caddesi Kaymakam Gözlet'in talimatıyla tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Merkez Yeni Mahalle, Diyarbakır Caddesi'nden Lise Caddesi'ne giriş yapılacak şekilde trafiğe açılan caddede yayaların güvenli geçişlerinin sağlanması için kaldırımlar tamamıyla boşaltıldı. Cadde üzerinde araçların kısa süreli bekleyebilecekleri park alanı belirlendi.

Kaymakam Gözlet, "Lise Caddesi üzerinde ticari faaliyet sürdüren esnaflarımızın caddenin trafiğe kapalı olması nedeniyle iş yapamadıkları talebi üzerine Lise Caddesini tek yönlü olarak trafiğe açtık. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Lise Caddesi'nin tekrardan trafiğe açılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'e teşekkür etti.

(Muhsin Taş/İHA)

Mustafa Gözlet, Lise, Kulp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kulp'ta güvenlik nedeniyle 4 yıldır kapalı olan cadde trafiğe açıldı - Son Dakika

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