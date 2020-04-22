Kulp'ta nakdi yardımlar sürüyor - Son Dakika

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ekonomik İstikrar Kalkınma Programı kapsamında planlanan 1000'er liralık yardımın ikinci fazı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 700 aileye Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlerinde teslim edilmeye devam ediyor.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Kulp'ta yaşayan 3 bin 560 haneye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 3 milyon 560 bin liralık nakdi yardımın dağha önce dağıtımının yapıldığını belirtti.

Bakanlıkça planlanan 1000'er liralık nakdi yardımın ikinci fazının da 700 aileye Vefa Sosyal Destek Grubumuz tarafından dağıtımının sürdüğünü dile getiren Gözlet, yardımları ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını aktardı.

Gözlet, bu zorlu süreçte vatandaşların ihtiyaç duyduğu her konuda taleplerini karşılayabilmek için bütün imkanları seferber ederek 7 gün 24 saat çalıştıklarını anlatarak, "Vatandaşlarımızdan koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kurallara uymalarını, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını rica ediyoruz." diye konuştu.