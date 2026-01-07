Kulp\'ta Soğuk Hava Oto Tamircilerini Zorluyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, ilçe merkezindeki oto tamircisi esnafını zor durumda bıraktı. Soğuk hava nedeniyle araç arızaları artarken, tamir işlemleri ise ağır şartlar altında sürdürülüyor.

Kulp ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışının ardından ilçe merkezi sert bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının hızla düşmesi, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, özellikle ilçe merkezinde faaliyet gösteren oto tamircileri için çalışma şartları daha da ağırlaştı.

Kış şartlarının sert geçtiği ilçede, karla kaplanan yollar ve buzlanma nedeniyle araçlarda yaşanan mekanik arızalar artış gösterdi. Ancak soğuk hava, arızalanan araçların tamirini de zorlaştırdı. Açık ya da yarı kapalı alanlarda çalışmak zorunda kalan oto tamircileri, hem düşük sıcaklıklarla hem de ağır iş yüküyle mücadele ediyor.

İlçe merkezinde yıllardır oto tamirciliği yapan Faruk Çemşi, bu kışın önceki yıllara göre daha zorlu geçtiğini belirterek, "Yoğun kar yağışının ardından hava çok sert soğudu. Bu günlerde arızalanan araçların tamiratını yapmak gerçekten çok zor. Soğuk hem bizi hem de kullandığımız ekipmanları olumsuz etkiliyor. Özellikle büyük iş makineleri ve zincir takma işlemleri ciddi emek istiyor" dedi.

Soğuk hava nedeniyle işlerin yavaşladığını ifade eden Çemşi, buna rağmen vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı. - DİYARBAKIR