Son Dakika Haberleri: Kulp'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 4'e yükseldi
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Kulp'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 4'e yükseldi

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu saldırının ardından güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

Kulp'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 4'e yükseldi, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu saldırının ardından güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.
Kulp'a bağlı Ağaçkorur köyü mevkisinde, 12 Eylül'de odun toplamaya gidenlerin bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Terör saldırısının ardından güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 13 Eylül günü polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Kulp Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Fatih Taş, Belediye Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ve HDP Kulp İlçe Başkanı Abidin Karaman gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadesi sürürken saldırıya ilişkin jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.E.A. gözaltına alındı. M.E.A'nın, 31 Mart yerel seçimlerde HDP tarafından Kulp Belediye Başkan adayı olarak gösterildiği ancak daha önce işlediği suçlar nedeniyle adaylığının İlçe Seçim Kurulu'nca kabul edilmediği öğrenildi.
Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:43 Kaynak: DHA
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