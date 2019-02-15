Kulp Yeni Güne Karla Uyandı
31 dakika önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.
Diyarbakır
'ın Kulp
ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.
Tüm yurtta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde de dün gece geç saatlerde etkisini gösterdi. Bir süredir soğuk havanın hakim olduğu ilçede sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar ve okula giden öğrenciler kar manzarası ile karşılaştı.
Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı sonrasında cadde ve sokaklar tekrar beyaz örtü ile kaplandı. Öte yandan yağışların aralıklarla süreceği bildirildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:21 Kaynak: İHA
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