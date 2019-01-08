Son Dakika Haberleri: Kültür Merkezine Efkan Ala'nın İsmi Verildi

Kültür Merkezine Efkan Ala'nın İsmi Verildi

41 dakika önce

Erzurum'da, Palandöken Belediyesince Yıldızkent semtinde yaptırılan bir kültür merkezine, AK Parti Bursa Milletvekili Erzurumlu Efkan Ala'nın ismi verildi.

Kültür Merkezine Efkan Ala'nın İsmi Verildi, System.String[]
Erzurum'da, Palandöken Belediyesince Yıldızkent semtinde yaptırılan bir kültür merkezine, AK Parti Bursa Milletvekili Erzurumlu Efkan Ala'nın ismi verildi.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yaptığı açıklamada, Erzurum'un yetiştirdiği başarılı bir bürokrat ve siyasetçi olan Efkan Ala'nın Türkiye'ye önemli hizmetler verdiğini belirtti.

Ala'nın 17-25 Aralık sürecinden 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonraki süreçte üstlendiği rolle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir an olsun yalnız bırakmadığını ve milletin gönlünde taht kurduğunu aktaran Bulutlar, şunları kaydetti:

"Bu millet kendine hizmet eden hiçbir evladını unutmamıştır, unutmayacaktır. Bunlardan birisi de Erzurumlu oluşuyla iftihar ettiğimiz Sayın Efkan Ala'dır. Efkan Bey'in ismini kültür merkezinizde yaşatacak olmak, bizim için de ayrıcalıktır. İçerisinde konferans salonundan olimpik yüzme havuzuna, derslik ve atölyelerden, hamam ve saunasına varıncaya kadar ilçe sakinlerimize çok geniş kullanım imkanları sunan kültür merkezimizin kapılarını yakında açıyoruz."

Bulutlar, ilçedeki Yıldızkent semtindeki kültür merkezinin kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:13 Kaynak: AA

Bursa, Palandöken, Efkan Ala, Politika
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