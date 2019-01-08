Kültür Merkezine Efkan Ala'nın İsmi Verildi

Erzurum'da, Palandöken Belediyesince Yıldızkent semtinde yaptırılan bir kültür merkezine, AK Parti Bursa Milletvekili Erzurumlu Efkan Ala'nın ismi verildi.

Erzurum'da, Palandöken Belediyesince Yıldızkent semtinde yaptırılan bir kültür merkezine, AK Parti Bursa Milletvekili Erzurumlu Efkan Ala'nın ismi verildi.



Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yaptığı açıklamada, Erzurum'un yetiştirdiği başarılı bir bürokrat ve siyasetçi olan Efkan Ala'nın Türkiye'ye önemli hizmetler verdiğini belirtti.



Ala'nın 17-25 Aralık sürecinden 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonraki süreçte üstlendiği rolle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir an olsun yalnız bırakmadığını ve milletin gönlünde taht kurduğunu aktaran Bulutlar, şunları kaydetti:



"Bu millet kendine hizmet eden hiçbir evladını unutmamıştır, unutmayacaktır. Bunlardan birisi de Erzurumlu oluşuyla iftihar ettiğimiz Sayın Efkan Ala'dır. Efkan Bey'in ismini kültür merkezinizde yaşatacak olmak, bizim için de ayrıcalıktır. İçerisinde konferans salonundan olimpik yüzme havuzuna, derslik ve atölyelerden, hamam ve saunasına varıncaya kadar ilçe sakinlerimize çok geniş kullanım imkanları sunan kültür merkezimizin kapılarını yakında açıyoruz."



Bulutlar, ilçedeki Yıldızkent semtindeki kültür merkezinin kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde

Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu