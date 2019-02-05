Kültür Merkezine Kahraman Şehidin İsmi Verildi

Alınan kararla Gençlik ve Kültür Merkezine Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın ismi verildi.

7 gündem maddesi ile toplanan meclisin açılış konuşmasını yapan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın "Sevgili arkadaşlarım öncelikle hepinize hayırlı günler diliyorum. 2019 yılının ikinci meclis toplantısını gerçekleştiriyoruz. Meclisimizde alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Meclis, Ocak 2019 ayına ait meclis toplantısında alınan kararların özetlerinin okunmuş olarak oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı.

İznik Belediyesi tarafından inşa edilerek Spor Toto Genel Müdürlüğü hibesiyle iç tefrişatı hazırlanan Gençlik ve Kültür Merkezi'ne tüm partilerin oy birliğiyle Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın isminin verilmesine karar verildi.

Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın 2016 yılında Kayseri'de sabah saatlerinde çarşı iznine giden askerleri taşıyan otobüse bomba yüklü araçla gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşmüştü.

Mart 2019 ayı meclis toplantısının 5 Şubat 2019 Salı günü saat 17.00'da gerçekleştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.