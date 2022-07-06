Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Arnavutluk'ta - Son Dakika
Üye Girişi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Arnavutluk'ta

06.07.2022 16:15

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türk Kültür Haftası kapsamında Arnavutluk'u ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türk Kültür Haftası kapsamında Arnavutluk'u ziyaret etti.

Yavuz, Tiran'daki Büyük Göl Parkını ziyaret ederek burada Mevlana İdris Zengin'in Arnavutçaya çevrilen "Küçük Süpermen" kitabının doğada okunması projesine katıldı. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Tiran Belediyesi ve diğer Türk ve Arnavut kurumları iş birliğinde yapıldı.

Park ziyaretinde Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Keti Luarasi, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Tiran Belediyesi Parklar ve Rekreasyon Ajansı Genel Müdürü Erinda Fino, Türk yazarlar, aile ve çocukları da yer aldı.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arnavutluk halkının bütün etkinliklere çok ilgi gösterdiğini aktararak "Amacımız kültür ve sanat birlikteliğiyle iki ülke toplumlarının birbirini daha fazla tanımasını sağlamak." dedi.

Festivalin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının Arnavutluk Kültür Bakanlığıyla iş birliğinde gerçekleştiğini kaydeden Yavuz, Arnavutluk Kültür Bakanı, Bakan Yardımcısı ve Tiran Belediye Başkanı'na teşekkürlerini sundu.

Yavuz, gün içerisinde Arnavutluk Milli Kütüphanesinde düzenlenen "Arnavutçada Türk Edebiyatı" sergisi ile "Yakın Temas" güncel sanat sergisini ziyaret edecek farklı kültürel etkinliklere katılacak.

29 Haziran'da başlayan Türk Kültür Haftası etkinlikleri 7 Temmuz'da sona erecek.

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - Kültür turizmi rotasındaki Şanlıurfa ve Gaziantep, bayram tatilinden umutlu ŞANLIURFA - Kültür turizmi rotasındaki Şanlıurfa ve Gaziantep, bayram tatilinden umutlu Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı bıçak ustası uyardı: 'Kör alet ile iyi iş çıkmaz' Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı bıçak ustası uyardı: 'Kör alet ile iyi iş çıkmaz'
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Arnavutluk'ta - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:30 Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır
17:22 Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın
17:08 Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi
16:59 Gökhan Gönül artık TFF'de! 37 yaşındaki futbolcu memleketine dönüyor
16:36 Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 17:34:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Arnavutluk'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement