DİYARBAKIR - Bakan Ersoy: "Türkiye turizmde yakın bir zaman içinde dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edeceğini, bunun için gerekli altyapıyı oluşturduklarını söyledi.

Ersoy, kentteki bir otelde AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında, şehrin kültürüne, turizmine, tanıtımına ve geleceğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen buluşmalar sırasında Diyarbakırlıların kendisine gösterdiği yakınlıktan dolayı teşekkür etti.

Diyarbakır'ın tarihiyle, kültürüyle, sahip olduğu çok farklı özellikleriyle Türkiye'nin en özel şehirleri arasında yer aldığını belirten Ersoy, "Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Diyarbakır'da yapılan çalışmalara ayrı bir önem veriyoruz. Diyarbakır Valiliğimizle, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin yanı sıra Dicle Üniversitemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ortak bir akıl geliştirip kadim şehir Diyarbakır'da kültürel hayatın güçlenmesine dönük birçok ortak çalışmayı hayata geçirmiş bulunmaktayız. Yakın zamanda bu iş birliğimizi daha da artırıp birlikte çok farklı projeleri hayata geçireceğiz." dedi.

"Turizmde zor günleri geride bırakmış durumdayız"

Turizm alanındaki çalışmalara değinen Ersoy, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi turizm alanında aldığımız radikal kararlar neticesinde turizmde üst üste rekorlar kırdık. Ülkemize gelen turist sayısında 50 milyonun üzerine çıkmıştık, Kovid-19 salgını bu gelişmeleri sekteye uğratsa da şimdi o zor günleri de geride bırakmış durumdayız. Artık önümüzde yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemle ilgili olarak hepimize büyük görevler düşüyor. Diyarbakır, tarihi ve kültürel mirasıyla, gastronomisiyle, doğal güzellikleriyle ülkemizin en önemli turizm potansiyeline sahip şehirlerinden biridir. Burası medeniyetlerin beşiği bir coğrafyadır."

Ersoy, bakanlık olarak kentin sahip olduğu kültürel mirasın canlı tutulması, nesillere aktarılması ve yeniden hayat bulması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurgulayarak, "Bu bağlamda önümüzdeki yıl itibarıyla bakanlığımızca düzenlenen kültür yolu festival zincirine İstanbul, Ankara ve İzmir'le beraber Diyarbakır'ı da dahil etme kararı aldık. Bugün valilikle, yerel yöneticilerimizle beraber çok detaylı bir çalışma yaptık. Etkinlik noktaları ve içerikleri belirledik. Binlerce bölgesel, yerli ve yabancı sanatçının katılımı ile yüzlerce etkinlikle Diyarbakırlıları buluşturacağız." dedi.

"Türkiye turizmde çok daha önemli bir konum elde edecek"

Diyarbakır'da gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye turizmde yakın bir zaman içinde dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek. Bunun için gerekli altyapıyı oluşturmuş durumdayız. Bu gelişmeler ışığında şehirlerimizin büyümesini, gelişmesini arzu ediyorsak, Diyarbakır'da refahın artmasını, dünyanın dört bir yanından daha fazla turistin gelmesini istiyorsak altyapısıyla, üstyapısıyla Diyarbakır'ı geleceğe hazırlamak zorundayız. Bugün Diyarbakır'da dolaşırken Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız marifetiyle çok önemli çalışmaların hayata geçirilmiş olduğunu gözlemledik. İşte bugün Diyarbakır'a yapılan bu yatırımlar çocuklarımızın, şehrimizin geleceğine yapılan yatırımlardır, emeği geçenleri bir kez daha kutluyorum."

Programa AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve partililer katıldı.