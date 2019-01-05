Son Dakika Haberleri: Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2018 Özel Ödülleri'nin Sahipleri Belli Oldu

Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2018 Özel Ödülleri'nin Sahipleri Belli Oldu

46 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1979 yılından beri her yıl dağıtılan ve 2016 yılından itibaren de "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" adıyla anılan büyük ödüllerin bu yılki sahipleri belli oldu.

Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2018 Özel Ödülleri'nin Sahipleri Belli Oldu, System.String[]

Seçkin eserleri ve örnek hayatları ile kültür ve sanat yaşamımıza önemli katkı sağlayan kişiler ile üstün nitelikli eser ve uygulamalarıyla takdir toplayan kurum ve kuruluşları millet ve devlet adına ödüllendiren Bakanlık Özel Ödülleri'ne 2018 yılında "Emin Ongan Üsküdar Mûsikî Cemiyeti" ile "Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi" layık görüldü.

Türk kültür ve sanatının gelişmesine, yurt ve dünya düzeyinde yücelmesine katkıda bulunan özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalar için verilen ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahiplerini bulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Türkiye'nin eriştiği kültür düzeyini başarılı bir şekilde anlatan eğitici çalışmalar ve üretimler ile hizmet ve eserlerini gelecek nesillere aktarmak için özveriyle çalışan topluluk veya kuruluşları teşvik etmek amacıyla veriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy başkanlığında belirlenen bu yıl ki ödüllerin jürisindeki isimler ise; Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Sâlim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Erol Parlak ve Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:25 Kaynak: Bültenler

Üsküdar, Güncel
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