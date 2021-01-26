Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

26.01.2021 14:29
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1979 yılından beri her yıl düzenlenen ve 2016 yılında "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" adını alan Büyük Ödüller sahiplerini buldu.

Özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına katkı sunanlara bir minnet ve teşekkür ifadesi olarak takdim edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne 2020 yılında "Hisart Canlı Tarih Müzesi, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi (İMOGA) ve Mim Sanat Akademisi" layık görüldü.

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un başkanlığında belirlenen ödüllerin jürisindeki isimler; Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ve YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Sağer oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri, Türkiye'nin eriştiği kültür düzeyini başarılı bir şekilde anlatan eğitici çalışmalar ve üretimler ile hizmet ve eserlerini gelecek nesillere aktarmak için özveriyle çalışan topluluk veya kuruluşları teşvik etmek amacıyla veriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

İstanbul, Türkiye, Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu - Son Dakika Magazin


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